Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: da oggi obbligo di mascherine all’aperto dalle 18



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 17 agosto: in calo i nuovi contagiati, sono 479, 150 in meno del giorno precedente, ma sono diminuiti anche i tamponi fatti. Stop alle attività da ballo e obbligo di mascherina anche all’aperto nei luoghi della movida dalle 18 alle 6. Lo prevede una ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. Riparte intanto l’industria crocieristica. Oltre 21 milioni di persone sono state contagiate nel mondo e oltre 771.000 hanno perso la vita, stando ai dati della Johns Hopkins University. Ieri la Francia ha registrato un nuovo record giornaliero dalla fine del lockdown a maggio: 3.310.

