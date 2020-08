Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: dubbi sulla riapertura delle scuole a settembre



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, martedì 18 agosto. In calo i nuovi contagi registrati in 24 ore: sono 320, 159 in meno rispetto al giorno precedente. Diminuiscono ancora anche i tamponi. In aumento le persone ricoverate con sintomi per Covid. Costante il numero dei decessi: 4. Obbligo di mascherina all’aperto dalle 18 alle 6. Dopo la stretta decisa dal Governo su ballo e movida, il Viminale scrive ai prefetti per invitarli ad organizzare i servizi sul territorio alla luce delle nuove prescrizioni. Tanti i dubbi sulla riapertura delle scuole: appello al governo dai dirigenti scolastici in caso di contagi da coronavirus nelle aule. In Spagna da venerdì oltre 16.000 contagi.

