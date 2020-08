Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: frenano i nuovi contagi, Primo caso documentato di reinfezione



Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi martedì 25 agosto. Dopo sette giorni di crescita costante, rallenta il numero dei nuovi casi nel nostro Paese: nelle ultime 24 ore segnalati 953 positivi ma con 20mila tamponi in meno. Il governo comunque sembra escludere l’ipotesi di un nuovo lockdown: in caso di un incremento rilevante dei contagi da Covid-19 si procederà solo con mini zone rosse. Nel mondo oltre 23,6 milioni di casi e più di 813mila decessi per covid. Registrato il primo caso di reinfezione ad Hong Kong. L’Oms chiede maggiore collaborazione tra Paesi per arrivare a un vaccino condiviso per tutti.

Continua a leggere



Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi martedì 25 agosto. Dopo sette giorni di crescita costante, rallenta il numero dei nuovi casi nel nostro Paese: nelle ultime 24 ore segnalati 953 positivi ma con 20mila tamponi in meno. Il governo comunque sembra escludere l’ipotesi di un nuovo lockdown: in caso di un incremento rilevante dei contagi da Covid-19 si procederà solo con mini zone rosse. Nel mondo oltre 23,6 milioni di casi e più di 813mila decessi per covid. Registrato il primo caso di reinfezione ad Hong Kong. L’Oms chiede maggiore collaborazione tra Paesi per arrivare a un vaccino condiviso per tutti.

Continua a leggere

Continua a leggere