Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: nuove misure per frenare i contagi di ritorno

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, mercoledì 12 agosto. Salgono di nuovo i contagi in Italia: nell’ultimo bollettino del ministero della Salute accertati +412 casi in un giorno e 6 vittime. In Lombardia non si registrano morti. In diverse Regioni si stanno registrando cluster con nuovi casi, anche a causa dei rientri dall’estero dopo le vacanze, e scattano le prime misure. In Emilia-Romagna tampone per chi arriva da Croazia, Malta, Grecia e Spagna. Puglia, Campania e Sicilia adottano altre precauzioni. Nel mondo superati i 20 milioni di casi: negli Stati Uniti registrati 53.029 nuovi casi nelle ultime 24 ore. La Russia di Putin annuncia la registrazione del primo vaccino anti-Covid.

