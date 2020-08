Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo, Oms: “Non avremo vaccino nei prossimi 6 mesi”



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, domenica 2 agosto. Il numero dei casi positivi al Covid-19 in Italia è salito a 247.832 (+295), di cui 200.229 guariti (+255) e 35.146 morti (+5). Resta obbligatorio il distanziamento sui treni ad Alta Velocità. Lo stabilisce una ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. Nel mondo superati i 18 milioni di casi di contagio. Negli Stati Uniti più di 60.000 nuovi casi in 24 ore.

