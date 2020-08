Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: quasi 20 milioni di casi, 100mila morti in Brasile



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi domenica 9 agosto, ci dicono che il virus è ancora aggressivo. Nel Nostro Paese sale la curva del contagio, con 347 nuovi casi e 13 decessi. Intanto, il premier Conte ha firmato il nuovo Dpcm con le misure per il contrasto al nuovo virus. Il bilancio dei morti provocati da Covid-19 a livello globale ha superato la soglia dei 727mila, mentre il numero complessivo dei contagi ha oltrepassato quota 19,6 milioni, secondo la Johns Hopkins University. Stati Uniti ancora primo paese al mondo per numero di infezioni.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi domenica 9 agosto, ci dicono che il virus è ancora aggressivo. Nel Nostro Paese sale la curva del contagio, con 347 nuovi casi e 13 decessi. Intanto, il premier Conte ha firmato il nuovo Dpcm con le misure per il contrasto al nuovo virus. Il bilancio dei morti provocati da Covid-19 a livello globale ha superato la soglia dei 727mila, mentre il numero complessivo dei contagi ha oltrepassato quota 19,6 milioni, secondo la Johns Hopkins University. Stati Uniti ancora primo paese al mondo per numero di infezioni.

Continua a leggere

Continua a leggere