Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: superati i 20milioni di casi



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, martedì 11 agosto: diminuiscono i nuovi casi in Italia con 259 contagi nelle ultime 24 ore e 4 vittime. Zero morti in Lombardia. Nel mondo invece superati ormai i 20 milioni di casi e i 731mila morti. Gli Usa superano la soglia dei cinque milioni di casi e il Brasile i 100mila morti. Per l’Oms il Virus non è stagionale e senza misure di contenimento sono attese nuove ondate.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, martedì 11 agosto: diminuiscono i nuovi casi in Italia con 259 contagi nelle ultime 24 ore e 4 vittime. Zero morti in Lombardia. Nel mondo invece superati ormai i 20 milioni di casi e i 731mila morti. Gli Usa superano la soglia dei cinque milioni di casi e il Brasile i 100mila morti. Per l’Oms il Virus non è stagionale e senza misure di contenimento sono attese nuove ondate.

Continua a leggere

Continua a leggere