Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: Usa, bilancio vittime supera quota 160.000

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 7 agosto. Salgono i contagi: ieri si sono registrati 402 nuovi casi, che fanno salire il totale a 249.204. In calo, invece, il numero delle vittime: 6 in un giorno. Sono 12 le Regioni con l’indice Rt sopra 1, secondo il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute. Oltre 19 milioni di casi nel mondo: negli Usa il bilancio dei morti provocati dal Covid-19 ha superato la soglia dei 160.000.

