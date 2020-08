Coronavirus, ultime notizie: indice Rt superiore a uno in 5 regioni



Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 21 agosto. Continuano salire i nuovi casi di contagio nle nostro Paese: nelle ultime 24 ore i contagi sono stati 845, mai così tanti dal 16 maggio, mentre le vittime per covid sono 6. Secondo il monitoraggio settimanale dell’Iss e del ministero della Salute, in cinque regioni l’indice di contagiosità Rt è superiore al valore di 1: si tratta di Umbria, Abruzzo, Veneto, Lombardia e Campania. A breve arriveranno i protocolli per la riapertura delle scuole a settembre come ribadito dalla ministra Azzolina. Preoccupa anche la situazione nel resto d’Europa con nuovi boom di contagi in Francia, Spagna e Germania. Nel mondo sono oltre 2,6 milioni i casi e oltre 793 i decessi per covid.

