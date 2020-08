Covid in Sardegna, Marco Passiglia bloccato in resort con 470 persone: “Nessuno ci dice cosa fare”



Grande paura al resort Santo Stefano, in Sardegna, all’interno della struttura alberghiera nell’arcipelago de La Maddalena dopo la scoperta di un caso di coronavirus. Marco Passiglia, comico di Zelig, bloccato all’interno della struttura insieme ad altre 470 persone: «Ad oggi non sappiamo niente e non ci dicono nulla».

