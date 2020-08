Covid tra gli ex di Uomini e Donne, Mennoia: “Pseudo vip nei posti da sfigati per farsi vedere”



Non usa mezzi termini Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne, Temptation Island e C’è posta per te, di fronte alla notizia dei focolai in Sardegna, località vacanziera dalla quale sono tornati positivi al Covid-19 numerosi volti noti del piccolo schermo, compresi alcuni personaggi diventati popolari partecipando ai suoi programmi. “Pseudo vip attaccati nei soliti posti da sfigati per farvi vedere” tuona il braccio destro di Maria De Filippi “Tanto che vi frega a voi se poi c’è e ci sarà gente senza lavoro. Io vi toglierei la cittadinanza”.

