Covid tra gli influencer, Andrea Melchiorre lo aggiunge agli highlights come i viaggi e gli eventi



Accanto agli highlights dedicati ai viaggi e agli eventi di lavoro, sul profilo Instagram di Andrea Melchiorre trova spazio un contenuto in evidenza singolare: quello denominato “Covid-19”, una serie di Instagram Stories permanenti che raccontano l’intera esperienza dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne (1 milione di follower) con il virus. Dentro ci sono i suoi “video dalla quarantena” in una narrazione speciale dell’emergenza sanitaria in versione che ricalca il modello del reality. E alle critiche che la sezione ha generato, Melchiorre risponde: “Non strumentalizzo nulla, non passerò per quello che non sono”.

Continua a leggere



Accanto agli highlights dedicati ai viaggi e agli eventi di lavoro, sul profilo Instagram di Andrea Melchiorre trova spazio un contenuto in evidenza singolare: quello denominato “Covid-19”, una serie di Instagram Stories permanenti che raccontano l’intera esperienza dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne (1 milione di follower) con il virus. Dentro ci sono i suoi “video dalla quarantena” in una narrazione speciale dell’emergenza sanitaria in versione che ricalca il modello del reality. E alle critiche che la sezione ha generato, Melchiorre risponde: “Non strumentalizzo nulla, non passerò per quello che non sono”.

Continua a leggere

Continua a leggere