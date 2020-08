Crisanti replica a Zangrillo: “Contagiati non significa malati? Affermazioni pericolose”



Il virologo Andrea Crisanti risponde al professor Alberto Zangrillo: “Non entrano più malati in rianimazione? forse si riferisce al suo ospedale, perché questo non è vero e non penso possa fare un’affermazione del genere su scala nazionale. Non capisco su quali basi faccia quest’affermazioni, che sono pericolosissime”.

