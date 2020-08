Cuccioli di cane abbandonati in un sacchetto nel bosco: salvati da due cercatori di tartufi



Due cercatori di tartufi hanno trovato in mezzo al bosco sei cuccioli di cane appena nati, chiusi in un sacchetto e abbandonati. È accaduto a Peglio, piccolo centro sulle montagne del Pesarese. Due piccoli non ce l’hanno fatta, gli altri quattro sono stati salvati. I carabinieri forestali della stazione di Mercatello del Metauro indagano per risalire all’identità del crudele gesto.

Continua a leggere



Due cercatori di tartufi hanno trovato in mezzo al bosco sei cuccioli di cane appena nati, chiusi in un sacchetto e abbandonati. È accaduto a Peglio, piccolo centro sulle montagne del Pesarese. Due piccoli non ce l’hanno fatta, gli altri quattro sono stati salvati. I carabinieri forestali della stazione di Mercatello del Metauro indagano per risalire all’identità del crudele gesto.

Continua a leggere

Continua a leggere