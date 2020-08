Da lunedì obbligo di mascherina anche all’aperto di sera nei luoghi della movida



Mascherine obbligatorie anche all’aperto a partire dalle ore 18 e fino alle 6 del mattino in tutti quei luoghi dove è più facile la formazione di assembramenti spontanei di persone come locali aperti al pubblico e piazze di ritrovo per la vita notturna. Lo prevede l’ordinanza varata oggi dal ministro della salute Roberto Speranza.

