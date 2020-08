David Beckham in vacanza in Grecia con la mamma: “Momenti bellissimi insieme, ti voglio bene”



David Beckham continua le sue vacanze insieme alla sua famiglia. Dopo la lunga permanenza in Puglia si è spostato in Grecia e proprio tra i paesaggi incontaminati delle isole greche si è riunito a Sandra, sua madre, trascorrendo in sua compagnia gli ultimi scampoli d’estate. L’ex calciatore rivolge anche una dolce dedica alla mamma, esternandole tutto il suo affetto. Non è da meno Victoria, dal momento che sono presenti anche i suoi genitori, per una reunion familiare senza precedenti.

