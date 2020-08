Deva Cassel mostra le foto di lei da piccola: “Non sono rifatta, basta assurdità sulla mia vita”



La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel ha quasi 16 anni e davanti una carriera da modella. Nonostante sui social sia poco esposta, Deva Cassel ha ricevuto accuse da diversi utenti di Instagram che sostengono si sia rifatta labbra e sopracciglia per somigliare alla madre. La baby modella ha risposto per le rime: “Basta assurdità sulla mia vita personale, non conoscete nemmeno il 3%”.

Continua a leggere



La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel ha quasi 16 anni e davanti una carriera da modella. Nonostante sui social sia poco esposta, Deva Cassel ha ricevuto accuse da diversi utenti di Instagram che sostengono si sia rifatta labbra e sopracciglia per somigliare alla madre. La baby modella ha risposto per le rime: “Basta assurdità sulla mia vita personale, non conoscete nemmeno il 3%”.

Continua a leggere

Continua a leggere