“Diletta Leotta nega il flirt con Zlatan Ibrahimovic: tra loro solo un rapporto professionale”



Diletta Leotta fa sapere, tramite i suoi rappresentanti, che tra lei e Zlatan Ibrahimovic non c’è nessuna relazione. Un portavoce lo ha rivelato a SunSport, la sezione sportiva del quotidiano britannico The Sun: “Non c’è nessun commento da fare in quanto non vi è alcuna relazione tra i due a parte una collaborazione professionale come ambasciatore di Buddyfit”. Nelle ultime ore il gossip sul loro flirt era stato messo in dubbio. Si era scoperto che in vacanza con il calciatore c’era la moglie Helena Seger, con la quale è sposato da 20 anni.

Continua a leggere



Diletta Leotta fa sapere, tramite i suoi rappresentanti, che tra lei e Zlatan Ibrahimovic non c’è nessuna relazione. Un portavoce lo ha rivelato a SunSport, la sezione sportiva del quotidiano britannico The Sun: “Non c’è nessun commento da fare in quanto non vi è alcuna relazione tra i due a parte una collaborazione professionale come ambasciatore di Buddyfit”. Nelle ultime ore il gossip sul loro flirt era stato messo in dubbio. Si era scoperto che in vacanza con il calciatore c’era la moglie Helena Seger, con la quale è sposato da 20 anni.

Continua a leggere

Continua a leggere