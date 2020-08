“Diletta Leotta non vuole riaprire la storia”: Daniele Scardina in pressing al ristorante



Chi racconta la cronaca di una serata in un noto ristorante della Sardegna scelto da Diletta Leotta per una cena solitaria. L’arrivo a sorpresa dell’ex fidanzato Daniele scardina che le chiede di parlare. “Lei non vuole riaprire la storia”, si legge sul settimanale. E in effetti nelle foto della chiacchierata tra i due all’esterno del locale non ci sono momenti di tenerezza, solo lo sguardo serio della conduttrice, privo di sorrisi. “L’amerò per sempre”, aveva dichiarato lui svelando il proposito di riconquistarla.

