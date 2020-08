Discoteche chiuse, ma non al Riobò di Gallipoli: “Ai compleanni si conoscono e possono ballare”



Le parole a Fanpage.it di Davide Cicchella, direttore artistico e marketing del Riobò, in Salento, dopo la segnalazione di alcuni lettori di video pubblicati nelle ore scorse in rete da diversi utenti dei social, che mostrano ragazzi e ragazze mentre ballano sprovvisti di dispositivi di protezione, nonostante il divieto in vigore da circa una settimana.

Continua a leggere



Le parole a Fanpage.it di Davide Cicchella, direttore artistico e marketing del Riobò, in Salento, dopo la segnalazione di alcuni lettori di video pubblicati nelle ore scorse in rete da diversi utenti dei social, che mostrano ragazzi e ragazze mentre ballano sprovvisti di dispositivi di protezione, nonostante il divieto in vigore da circa una settimana.

Continua a leggere

Continua a leggere