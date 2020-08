Discoteche, il Tar boccia il ricorso dei gestori: cosa succede ora



No alla ripresa dell’attività di ballo nelle discoteche. Il Tar ha detto no alla riapertura urgente chiesta dai gestori per cui fino al 7 settembre, come previsto dall’ordinanza del 16 agosto, le piste da ballo di discoteche e locali restano chiuse. Silb: “L’ordinanza del ministro non sta facendo altro che incentivare l’abusivismo”.

