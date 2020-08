Disperso in mare il cane di Andrea Bocelli: “Ricompensa per chi ci aiuti a ritrovare Pallina”



Andrea Bocelli è in ansia per il suo cane Pallina. Un levriero italiano, color beige e ancora cucciolo, è stato disperso in mare in Sardegna, da venerdì pomeriggio. La moglie Veronica Berti ha affidato a Facebook la sua disperazione, lanciando un appello: “È prevista una ricompensa per chi ci aiuti a ritrovarla”.

