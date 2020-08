Distrugge diverse auto con un martello: arrestato Fadi Fawaz, ex di George Michael



L’uomo è stato visto circolare in strada a Londra mentre brandiva un martello e colpiva diverse auto. Fermato da una volante della polizia è stato arrestato. Era stato l’ultimo compagno di George Michael e fu lui a ritrovare il corpo senza vita dell’artista il 25 dicembre del 2016. In passato era stato arrestato per aver devastato casa di Michael dopo la sua morte.

