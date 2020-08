Dj morta, oggi l’autopsia sui resti di Gioele: accertamenti su tracce biologiche trovate in auto



Continua il giallo sulla morte di Viviana Parisi e di suoi figlio Gioele Mondello: oggi è in programma a Messina l’autopsia sui resti del bambino, oltre a nuovi accertamenti sulle tracce biologiche, sei in tutto, trovate nella Opel Corsa con la quale la Dj 43enne si era allontanata da casa lo scorso 3 agosto prima di far perdere le sue tracce: “È un caso difficile”.

Continua a leggere



Continua il giallo sulla morte di Viviana Parisi e di suoi figlio Gioele Mondello: oggi è in programma a Messina l’autopsia sui resti del bambino, oltre a nuovi accertamenti sulle tracce biologiche, sei in tutto, trovate nella Opel Corsa con la quale la Dj 43enne si era allontanata da casa lo scorso 3 agosto prima di far perdere le sue tracce: “È un caso difficile”.

Continua a leggere

Continua a leggere