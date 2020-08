Domodossola, parapendio finisce in un canale: muore ragazza di 17 anni



Tragedia questa mattina a Domodossola: una giovanissima ragazza ha perso il controllo del suo mezzo ed è finita in un canale. Inutili i soccorsi. In corso indagini per stabilire la dinamica dello schianto, nei pressi del campo di atterraggio. Potrebbe essere stato un errore umano oppure un guasto tecnico.

