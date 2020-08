Dramma a Lampedusa, si apre una falla e peschereccio affonda: muore marinaio, salvi due colleghi



La vittima è Giovanni Bono, 59enne di Lampedusa. “Una tragedia che sconvolge la comunità di Lampedusa e che mette in evidenza i rischi e le responsabilità che si assumono i nostri pescatori, ogni volta che escono in mare.” ha dichiarato il sindaco dell’Isola proclamando per giovedì il lutto cittadino.

