Dramma durante l’escursione in Lessinia, masso si stacca dalla Grotta uccide 20enne



Secondo una prima ricostruzione dei fatti in base alle testimonianze degli altri presenti, pare che il giovane sia stato accidentalmente schiacciato dal masso al quale si sarebbe in precedenza aggrappato. La tragedia domenica pomeriggio all’ingresso della cosiddetta “Grotta dell’Orso”, tra i boschi del Comune di Velo Veronese, in Lessinia.

