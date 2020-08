Dramma familiare a Vicenza, 18enne uccide il padre a coltellate in casa



Il dramma si è consumato nell’abitazione famigliare in cui i due vivevano insieme ad Arzignano. Secondo le prime notizie, il ragazzo avrebbe colpito mortalmente il genitore con diversi fendenti prima di chiamare il 118. “Venite ho accoltellato mio padre” avrebbe detto agli operatori ma per l’uomo, un operaio 49enne di origini indiane, non c’è stato nulla da fare.

