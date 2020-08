Dramma in Calabria, aereo da turismo precipita a Cassano allo Jonio: due morti



Un aereo da turismo è precipitato per cause ancora in via di accertamento in contrada Murata, nel territorio di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza. I due passeggeri a bordo sono entrambi deceduti. Sul luogo della tragedia sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso.

Continua a leggere



Un aereo da turismo è precipitato per cause ancora in via di accertamento in contrada Murata, nel territorio di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza. I due passeggeri a bordo sono entrambi deceduti. Sul luogo della tragedia sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso.

Continua a leggere

Continua a leggere