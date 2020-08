Dramma in Valsugana, schianto frontale tra furgone e tir: Roberto muore nell’incidente stradale



“Tutti lo ricordano come imprenditore appassionato e cultore di una tradizione, quella della pasticceria di qualità” ha scritto il sindaco di Feltre dove la vittima dell’incidente stradale, Roberto Garbuio, era molto conosciuta per l’attività di pasticceria. Soccorsa e trasportata in ospedale una ragazza di venti anni.

