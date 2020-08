Drammatico incidente sulla statale 87 in Molise, due morti e due feriti gravi a Campobasso



Sono tre le auto coinvolte nel terribile schianto sulla strada statale 87 in Molise, tutte pesantemente danneggiate tanto che è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i corpi delle vittime e i feriti dalle lamiere. L’incidente si è verificato mentre era in atto un violento temporale e non è escluso che tra le cause dell’impatto vi sia stato l’asfalto viscido.

