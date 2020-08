Drammatico schianto in tangenziale a Bologna, tir travolge auto: muore vigile del fuoco



La vittima dell’incidente è Luca Fini, pompiere in forze al Comando Vigili del Fuoco di Bologna in quel momento fuori servizio. La sua vettura è sta violentemente tamponata da un tir che l’ha letteralmente ridotta a un ammasso di lamiera. Nonostante l’intervento da parte dei suoi colleghi che lo hanno estratto dall’abitacolo per lui non c’è stato nulla da fare.

