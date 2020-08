Dua Lipa compie 25 anni, gli auguri social di Chiara Ferragni: “Spero di vederti presto”



Dua Lipa ha festeggiato il suo 25esimo compleanno e per l’occasione ha ricevuto gli auguri social di Chiara Ferragni. L’influencer su Instagram ha pubblicato uno scatto che le ritrae insieme abbracciate, con una dedica in albanese: “100 di questi anni”. Le due si conoscono da tempo perché condividono impegni lavorativi Hanno trascorso diversi momenti insieme, soprattutto a Los Angeles. Nel frattempo sua Lipa si gode il successo per il suo ultimo album “Future Nostalgia”. E tra gli ultimi progetti c’è anche un singolo con Madonna.

