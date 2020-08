È finita tra Francesca Tocca e Valentin, la ballerina: “Ci siamo lasciati, vi chiedo rispetto”



Francesca Tocca annuncia la fine della storia d’amore con Valentin Alexandru Dumitru, ballerino conosciuto durante l’ultima edizione di Amici. “Non stiamo più insieme. Vi chiedo rispetto per me e per lui”, scrive la professionista del talent show di Maria De Filippi. La loro relazione era cominciata pochi mesi prima che Francesca e l’ex marito Raimondo Todaro annunciassero la loro separazione.

Continua a leggere



Francesca Tocca annuncia la fine della storia d’amore con Valentin Alexandru Dumitru, ballerino conosciuto durante l’ultima edizione di Amici. “Non stiamo più insieme. Vi chiedo rispetto per me e per lui”, scrive la professionista del talent show di Maria De Filippi. La loro relazione era cominciata pochi mesi prima che Francesca e l’ex marito Raimondo Todaro annunciassero la loro separazione.

Continua a leggere

Continua a leggere