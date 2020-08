È morta la nonna di Miley Cyrus: “Sarai sempre la mia ispirazione, la luce in un mondo oscuro”



Miley Cyrus ha perso la nonna Loretta Finley, morta a 85 anni. La cantante era molto legata a lei, tanto da coinvolgerla sui red carpet o nei lanci promozionali dei suoi progetti. Su Instagram le ha dedicato un tributo: “La nonna migliore che una ragazza possa avere, mi mancherai per tutta la vita”. Non è un periodo particolarmente sereno per Miley Cyrus che oltre al lutto per la scomparsa della nonna, di recente ha affrontato la rottura con il compagno Cody Simpson.

