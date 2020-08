È nata Sofia D’Alessio, la seconda nipote di Gigi D’Alessio e figlia di Claudio



È nata Sofia, secondogenita di Claudio D’Alessio e seconda nipotina per il cantante Gigi D’Alessio. Giusy Lo Conte, compagna di Claudio e ballerina per Tale & Quale Show, L’Anno Che Verrà, Made in Sud e I Migliori Anni, ha dato alla luce la sua prima figlia. Claudio D’Alessio ha scritto: «Oggi è il giorno in cui le lacrime bagnano un sorriso grande come la luna. Benvenuta amore mio, benvenuta Sofia D’Alessio».

