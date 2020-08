Ed Sheeran sta per diventare padre, la moglie incinta durante il lockdown



Ed Sheeran e Cherry Seaborn stanno per diventare genitori. La gravidanza è stata portata avanti in gran segreto con i favori della quarantena, la scusa perfetta per riavvicinarsi, non farsi vedere troppo e pianificare un bebè. Scrive il Sun che la moglie della popstar dovrebbe partorire con la fine dell’estate.

Continua a leggere



Ed Sheeran e Cherry Seaborn stanno per diventare genitori. La gravidanza è stata portata avanti in gran segreto con i favori della quarantena, la scusa perfetta per riavvicinarsi, non farsi vedere troppo e pianificare un bebè. Scrive il Sun che la moglie della popstar dovrebbe partorire con la fine dell’estate.

Continua a leggere

Continua a leggere