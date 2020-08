Egitto, 27enne italiano fermato dalla polizia al Cairo: angoscia per Calogero Nikolas Valenza



Da domenica la famiglia non ha alcuna notizia del giovane che ha preso un aereo da Barcellona per il Cairo per andare a trovare un’amica. Solo dopo l’intervento della Farnesina si è saputo che il giovane è stato fermato dalla polizia egiziana che però non ha fornito alcuna motivazione sulle ragioni dell’arresto.

