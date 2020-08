Elena Morali gelosa di Favoloso: “È mio marito, andate a p*****re un po’ più in là”



Elena Morali è gelosa e inviperita e su Instagram pubblica uno sfogo contro le donne che tentano di avvicinarsi al suo futuro marito Luigi Favoloso: “Per tutte le morte di “c***o” che pensano di “tamponare” il mio fidanzato solo perché è al lavoro mentre io sono in vacanza…credete che vi possa minimamente calcolare?”. Nonostante i due abbiano celebrato le nozze in Tanzania con un rito Masai, il matrimonio non è valido in Italia e non c’è ancora una data certa per la loro unione. Nel frattempo, mentre Favoloso è a Napoli per lavoro, lei si gode le vacanze in Sardegna con le amiche.

