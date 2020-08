Eleonora a 8 anni combatte contro un grave tumore al cervello, il papà: “Aiutateci a salvarla”



L’appello via Facebook del papà di Eleonora di Trento, che a 8 anni combatte da febbraio contro un tumore al tronco cerebrale piuttosto raro. È stata lanciata sui social una raccolta fondi per raccogliere 50mila euro e permettere alla famiglia di portare la piccola all’estero per ottenere cure migliori: “Vi ringraziamo fin d’ora per il vostro aiuto”.

