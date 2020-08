Eliana Michelazzo: “Metà degli amici con me in vacanza positivi al Covid, pronta ad avviare denunce”



Trasferita in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Gemelli di Roma, Eliana Michelazzo annuncia al Corriere della Sera di essere pronta ad avviare le denunce necessarie a fare chiarezza a proposito del rispetto delle misure anti-Covid adottate da alcuni dei locali frequentati durante le sue vacanze in Sardegna. Rientrato lo spavento che l’aveva indotta alla corsa in ospedale: positiva al Covid, si era preoccupata dopo avere visto del “sangue nella gola”.

