Elisabetta Canalis vittima dei vandali ad Alghero: “Hanno buttato le bici giù dalla muraglia”



L’attrice e showgirl denuncia su Instagram l’accaduto, raccontando come i vandali abbiano buttato dalla muraglia la sua bici, quella di suo marito e il seggiolone della piccola Skyler: “È la seconda volta che capita, perché purtroppo ad Alghero è pieno di ragazzini che, non potendo andare in discoteca, si aggirano per il centro storico completamente ubriachi”.

Continua a leggere



L’attrice e showgirl denuncia su Instagram l’accaduto, raccontando come i vandali abbiano buttato dalla muraglia la sua bici, quella di suo marito e il seggiolone della piccola Skyler: “È la seconda volta che capita, perché purtroppo ad Alghero è pieno di ragazzini che, non potendo andare in discoteca, si aggirano per il centro storico completamente ubriachi”.

Continua a leggere

Continua a leggere