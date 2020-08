Elisabetta Gregoraci sul ricovero di Flavio Briatore: “Sta bene, il vostro affetto mi commuove”



Elisabetta Gregoraci è intervenuta per ringraziare tutti coloro che le hanno manifestato il loro affetto a seguito del ricovero del suo ex marito Flavio Briatore. La showgirl ha fatto sapere che l’imprenditore sta bene e si è detta commossa per il sostegno ricevuto. Il settantenne è ricoverato presso l’Ospedale San Raffaele di Milano perché presumibilmente positivo al Covid-19.

