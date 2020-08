Elodie: “I miei ex hanno sofferto per il mio successo e la mia determinazione”



Elodie punta a scardinare il retaggio culturale delle donne che non devono avere più successo degli uomini. Per questo, l’artista rivela di aver sempre discusso di questo, anche con gli ex, che hanno sempre sofferto la sua determinazione e il fatto di avere degli obiettivi ben fissati: “È capitato che soffrissero la determinazione, l’avere degli obiettivi, il guadagnare più di loro. Com’è possibile?”.

