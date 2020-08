Emergenza Covid, la Regione Siciliana promette 800 euro agli studenti, ma non sono mai arrivati



Il 16 aprile 2020 la Regione Siciliana, tramite l’assessorato all’Istruzione, ha emanato un bando per assegnare un contributo di 800 euro agli studenti siciliani fuorisede, con priorità a coloro i quali durante l’emergenza da Covid-19 non siano tornati sull’Isola. L’8 giugno sono state pubblicate le graduatorie ma, da allora, i fondi non sono stati trasferiti all’Ersu, l’Ente regionale per il diritto agli studi universitari, che dovrà distribuirli alle migliaia di assegnatari. Non si sa ancora quando.

Continua a leggere



Il 16 aprile 2020 la Regione Siciliana, tramite l’assessorato all’Istruzione, ha emanato un bando per assegnare un contributo di 800 euro agli studenti siciliani fuorisede, con priorità a coloro i quali durante l’emergenza da Covid-19 non siano tornati sull’Isola. L’8 giugno sono state pubblicate le graduatorie ma, da allora, i fondi non sono stati trasferiti all’Ersu, l’Ente regionale per il diritto agli studi universitari, che dovrà distribuirli alle migliaia di assegnatari. Non si sa ancora quando.

Continua a leggere

Continua a leggere