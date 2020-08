Emma Marrone e il modello Nikolai Danielsen, le foto di un’altra estate insieme



La nuova giudice di X Factor e il modello danese, indiziati la scorsa estate come nuova coppia, si lasciano scappare troppi indizi social per non lasciare intendere di essere insieme in vacanza tra Roma e la costiera Amalfitana. Identica la barca, praticamente identiche le foto. Che si tratti di una semplice amicizia o un flirt, i dubbi che siano insieme sono pochi.

