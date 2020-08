Emma Marrone in lutto per Antonella Chiarello, assessore morta a 25 anni: “Ho il cuore spezzato”



Colpice il messaggio di profondo cordoglio che la cantante ha dedicato alla 25enne morta a causa di un male incurabile. Antonella Chiarello era assessore al turismo del comune di Basicò, in Sicilia: “Hai combattuto con tutte le tue forze. Non scorderò mai la tua dolcezza e il tuo viso così pulito e puro come il tuo cuore”.

