Entravano nelle case degli anziani e li narcotizzavano: recuperata refurtiva per 50mila euro



Operazione dei carabinieri di Reggio Emilia: la banda si presentava alla porta di anziani con falsi distintivi e divise di forze di polizia o di società erogatrici di servizi. “Metta danaro e oro nel frigorifero per evitare contaminazioni”, e così narcotizzavano le vittime per derubarle. I responsabili finiti in manette nel corso di un’operazione scattata all’alba nel torinese.

Continua a leggere



Operazione dei carabinieri di Reggio Emilia: la banda si presentava alla porta di anziani con falsi distintivi e divise di forze di polizia o di società erogatrici di servizi. “Metta danaro e oro nel frigorifero per evitare contaminazioni”, e così narcotizzavano le vittime per derubarle. I responsabili finiti in manette nel corso di un’operazione scattata all’alba nel torinese.

Continua a leggere

Continua a leggere