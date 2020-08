Esplosione a Beirut, boato sentito a 200km di distanza: “Sembra Hiroshima”



Due esplosioni udite fino a Cipro, a 200 chilometri di distanza, hanno devastato Beirut. Diversi quartieri sono ridotti in macerie, con palazzi danneggiati, auto distrutte e centinaia di feriti. “Ciò che è successo a Beirut ricorda Hiroshima e Nagasaki, nulla di simile era mai accaduto in passato”, ha dichiarato in lacrime il governatore della capitale libanese.

