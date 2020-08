Esplosione Beirut, cooperante italiano a Fanpage.it: “Volontari al lavoro per togliere i detriti”



Centinaia di ragazzi, giovani dei vari quartieri, sono al lavoro a Beirut per dare una mano a rimuovere le macerie dalle strade e permettere la ripresa del traffico. Filippo Porcari, cooperante italiano per l’ong Avsi in Libano, è uno di questi. A Fanpage.it ha raccontato il momento dell’esplosione che ha provocato oltre 150 morti e migliaia di feriti.

